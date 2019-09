Uhyggeligt: Fandt 2000 fostre hos død læge

En amerikansk abortlæge opbevarede mere end 2000 menneskefostre i sit hjem.

Det skriver BBC

Familien til lægen, der gik bort 3. september, måtte sande netop det, da de gennemgik hans lejlighed efter dødsfaldet.

I alt blev der fundet 2246 fostre eller dele af fostre på Dr Ulrich Klopfers adresse, og politiet har nu startet en efterforskning, der skal kaste mere lys over sagen.

Dr Ulrich Klopfer havde frem til 2016 en abortklinik i den amerikanske stat Indiana, men den blev lukket, da han fik revet sin licens i stykker.

Abort på 13-årig

Han blev anklaget for ikke at have indberettet en abort, som han havde udført på en blot 13-årig pige. Derudover gjorde han det, uden at der var noget andet personale til stede.

Under høringen i sagen uddybede Klopfer sit syn på abort.

- Kvinder bliver gravide, mænd gør ikke.

- Vi er nødt til at respektere, at kvinder skal tage de beslutninger, der er bedst for deres liv. Jeg er ikke her for at diktere noget. Jeg er ikke her for at dømme nogen, sagde han dengang.

