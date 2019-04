Uhyggeligt firedobbelt mord: Tre mænd og en kvinde fundet døde

Politiet mødte et frygteligt syn, da de mandag reagerede på et alarmopkald og mødte op på virksomheden 'RJR Maintenance and Management' i byen Mandan i staten North Dakota i USA. Her fandt de nemlig fire døde mennesker, tre mænd og en kvinde. Kriminalpolitiet i Mandan efterforsker nu sagen som et fire-dobbelt mord.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, Fox News og CBS News

En udtalelse fra politiet i Mandan oplyser, at de fire døde mennesker blev fundet tidligt om morgenen klokken 7.30. Politiet har endnu ikke frigivet navnene på de fire ofre.

Politiet oplyser også, at der endnu ikke er anholdt nogen personer i forbindelse med sagen. Samtidigt understreger de, at de ikke mener, at der er nogen fare for offentligheden i forbindelse med det firedobbelte mord. Gerningsstedet og mordet beskrives i øvrigt af politiet som sjældent.

Urolig for virksomhedens ejer

Den 70-årige Judy Praus mødte ifølge CBS News op foran det afspærrede gerningssted mandag formiddag for at få information omkring, hvad der er sket. Hun har i mange år været ven med virksomhedens ejer og hans familie.

- Da jeg hørte om dødsfaldene, rystede jeg over hele kropen. Det er fuldstændig utroligt, fortæller Judy Praus.

Virksomheden 'RJR Maintenance and Management' har i mange år arbejdet med kommercielle og private ejendomme i byerne Bismarck og Mandan. Firmaet indkræver blandt andet husleje for ejere af ejendomme samt udlejer ejendomme og bygninger. De tager sig også af vedligeholdelse af bygninger og græsplæner og sørger også for at fjerne sne om vinteren.

På virksomhedens Facebook blev der mandag i forbindelse med det fire-dobbelt mord lagt et opslag op med teksten: 'Vi har lukket i dag.'

Opslaget har fået mere end 700 kommentarer. Heraf fra mange slægtninge, der er nervøse for deres familiemedlemmer, som arbejder på 'RJR Maintenance and Management'.