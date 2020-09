Uhyggeligt fund efter brand

Man har opdaget en bombefabrik i et hjem i New York, som tirsdag stod i flammer, bekræfter amerikanske myndigheder

FBI og amerikansk politi har tirsdag gjort et skræmmende fund efter en brand i et hus i New York-forstaden Queens.

Her bød voldsomme flammer ud ved totiden lokal tid, og sort røg kunne på ses komme ud af vinduerne. Da brandvæsnet kom frem, blev de føderale myndigheder tilkaldt omgående.

I huset kunne det nemlig konstateres, at der var flere materialer, som bliver brugt til at fremstille bomber med. Det skriver flere amerikanske medier onsdag morgen dansk tid.

Politi bekræfter

Bomberyddere og sprængstofseksperter arbejder nu på stedet, lyder det fra New Yorks Politi på Twitter. Her skriver de, at man skal holde sig fra adressen på 19. Astoria Park, mens arbejdet foregår.

Politikommissær og antiterrorismechef ved NYPD John Miller bekræfter sent tirsdag aften lokal tid, at man har fundet kemikalier i huset, som kan bruges til at fremstille bomber med. Desuden er der fundet bøger og manualer, der omhandler bomber, lyder det fra Miller på et pressemøde.

I alt der er fundet 40 pund natriumnitrat og flere sikringer i hjemmet, siger John Miller.

En person er kvæstet under branden. Denne person skulle være bragt til hospitalet og være i selskab med betjente, melder ABC-journalist Josh Einiger ligeledes på Twitter.

Ifølge NBC News er der tale om husets beboer, der tidligere har været arresteret for mindre lovovertrædelser.

