Uhyggeligt fund: Gigantisk medie evakueret

Det store medie CNN blev onsdag formiddag lokal tid evakueret efter fund af en mistænkelig pakke.

Pakken har siden vist sig at indeholde sprængstof, og et brev indeholdt hvidt pulver.

CNN-kontoret i New York bliver ved med at være lukket, indtil myndighederne har sikret det hvide pulver og fundet ud af, hvad det er

Borgmester i New York: Forsøg på terror

Onsdag morgen fandt man også en brevbombe adresseret til Hillary Clinton. Det var en tekniker, der opdagede sprængstofferne i en scanning af posten.

Barack Obama har ligeledes fået tilsendt en mistænkelig pakke til sit kontor.

Demokraten Debbie Wasserman Schultz' kontor i Florida er også evakueret efter fund af en mistænkelig pakke.

Donald Trump er gjort bekendt med fundene, og han tager situationen 'meget alvorligt' lyder det.

Mandag fandt man lignende sprængstoffer tilsendt til milliardæren og filantropen George Soros' hjem i en forstad til New York.

Myndighederne behandler de mange fund som værende en sammenhængende sag.

Borgmesteren i New York, Bill de Blasio, kalder sagen et forsøg på terror.

- Det, vi ser her, var et forsøg på at terrorisere. Det her er klart en terror-handling, hvor man forsøger at underminere vores frie presse og ledere af landet gennem voldshandlinger, siger borgmesteren Bill de Blasio.

Også senatoren i Californiens kontor er blevet evakueret efter fund af mistænkelige pakker.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, siger, at hans kontor også har fået tilsendt en mistænkelig pakke.

