Uhyggeligt mord: Kvinde dræbt af 'falsk' Uber-chauffør

Et uhyggeligt og voldsomt mord af den 21-årige Samantha Josephson har rystet USA.

Den unge amerikanske kvinde ventede på sin Uber-chauffør, men blev mødt af en koldblodig morder.

Samantha Josephson drømte om at uddanne sig som jurist. Foto: Columbia Police Department

29. marts var Samantha Josephson ude at feste med sine kammerater fra University of South Carolina, hvor hun også studerede. Efter festen stod hun og ventede på en Uber, som hun havde bestil via sin telefon.

Kort efter ankom en bil, som hun villigt trådte ind i.

Det skulle vise sig at være sidste gang, man så Samantha Josephson i live.

Liget af hende blev fundet flere timer senere af en flok jægere i en skov.

Eftersom at Samantha ikke havde givet lyd fra sig i flere timer, begyndte flere gæster fra festen samt familien at blive bekymret.

Flere vidner gav derfor et signalement af bilen, som havde samlet Samantha op.

Lørdag morgen så en politibetjent en mand stå foran en bil, der lignede den bil, som vidnerne havde beskrevet. Da betjenten nærmede sig manden, stak han af. Kort efter overmandet politibetjenten ham.

Det viste sig at være en 24-årig amerikansk mand ved navn Nathaniel David Rowland.

Da politiet undersøgte hans bil, fik de et chok. Der var blod overalt indeni bilen.

Nathaniel David Rowland er nu anholdt og sigtet for mord. Foto: Columbia Police Department

I lørdags holdt Columbia Police Department et pressemøde, hvor de fortalte, de havde sigtet Nathaniel David Rowland for mord og kidnapning af Samantha Josephson.

- Vi mener, at Samantha tog fejl af bilen, da hun troede at det var hendes Uber-chaffør. Hun trådte ind i bilen og kørte videre med ham, sagde en talsmand fra politiet.

Da liget af 21-årige Samantha Josephson blev fundet ude i skoven, havde hun flænger og dybe sår på hendes hoved, nakke, ansigt, overkrop og ben.

Ifølge politiet havde David Rowland benyttet sig af børnesikringen i bilen, for at holde Samatha fanget.

I Nathaniel David Rowlands bil kunne retsmedicinere konstatere, at det var Samanthas blod, som de havde fundet. Hendes mobil lå også i bilen.

I stor sorg

Forældrene til Samantha Josephson kan slet ikke forstå, at de så pludselig har mistet deres datter.

I et følelsesladet Facebook-opslag skriver hendes far, Seymour, at han vil savne sin datter for altid.

'Det er med enorm tristhed og et ødelagt hjerte, at jeg må jeg skrive til jer. Jeg vil savne min elskede pige resten af mit liv. Samatha er ikke længere hos os, men hun vil aldrig blive glemt', skriver faderen blandt andet.

Det vides ikke hvorfor at Nathaniel David Rowland kørte over til festen og samlede Samatha op. Politiet ved heller ikke hvilket våben, der blev brugt til at slå hende ihjel.