Uhyggeligt overfald: Ægtepar gennembanket i egen indkørsel

To amerikanere blev slået og sparket adskillige gange af en stor gruppe voldsmænd

En helt almindelig tur ud med skraldeposen endte fredag som et mareridt for amerikansk par fra Stockton i Californien, da de på grusom vis blev overfaldet i deres indkørsel af en stor gruppe mennesker.

Situationen eskalerede, da ægteparret bad to kvinder, der stod og skændtes, om at forlade deres grund.

- Lige pludselig begyndte de at råbe 'f-ordet' efter os, og de spurgte mig 'hvem fanden jeg var'. Før jeg vidste af det, dukkede der flere folk op ud af det blå, fortæller ægtemanden om overfaldet.

Videoen af overfaldet er nu offentliggjort, og du kan se den voldsomme i episoden over artiklen.

Værst gik det ud over kvinden, eftersom manden løb ind i huset for at ringe til politiet. Ægteparret var dybt chokerede efter episoden.

- Det er helt vanvittigt. Jeg var så forvirret, for jeg blev sparket i hovedet flere gange. De 30 sekunder føltes som fem minutter, sagde kvinden efter episoden.

- Jeg ved ikke, hvad der var sket med hende, hvis jeg ikke havde nået ud og beskytte hende, sagde manden om sin kone, der slap med overfladiske skrammer, men begge er i store smerter.

Ifølge Fox News udtaler ægteparret, at episoden ikke har skræmt dem til at flytte fra Stockton.

Lokale skurke

Et overvågningskamera i indkørslen fangede hele overfaldet på bånd, og politiet leder nu med lys og lygte efter voldsmændene.

- Vi leder efter fire-fem mennesker, både mænd og kvinder. Vi tror, at personerne er kendte i nabolaget, siger talsmand fra Stockton Police, Joe SIlva, ifølge Fox News.

Politiet i Stockton udlover en dusør på op i mod 10.000 dollars (ca. 67.000 kr.) for oplysninger om gerningsmændene.

Du kan se det uhyggelige overfald i videoen over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En anden aktuel voldssag, involverer den amerikanske stjerne-rapper A$AP Rocky, der i disse dage er tilbageholdt i Sverige pga. voldsanklager. Du kan få et indblik i sagen her.