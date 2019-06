Uhyggeligt tog-drab: Far blev dræbt for øjnene af sin søn

Man kan vel ikke forestille sig noget mere ondskabsfuldt end at myrde en 51-årig far foran hans egen 14-årige søn. Men det er kernen i en meget omtalt drabsag i London netop nu, hvor den 35-årige Darren Pencille er tiltalt for at have dræbt den 51-årige Lee Pomeroy med 18 knivstik i et undergrunds-tog i London den 4. januar.

I retten Old Bailey i London måtte tilhørerne se en rystende video, der blev fremlagt som bevismateriale. Her ser man de sidste få minutter af Lee Pomeroy's liv, mens han står i en togvogn og skændes med den 35-årige Darren Pencille. Videoen stopper, før Darren Pencill begynder at dræbe Pomeroy med sin medbragte kniv.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og The Mirror

Anklagemyndigheden har kaldt kniv-angrebet 'hurtigt og vanvittigt'. Det skete efter, at de to mænd kom op at skændes, fordi den 35-årige mente, at faren og hans søn havde blokeret hans mulighed for at passere gennem gangen i toget.

Darren Pencille har i øvrigt nægtet sig skyldig i mord..

Et kvindelig vidne, Megan Fieberg, der var til stede i forbindelse med den verbale og voldelige konfrontation mellem de to mænd, fortalte følgende i dag i retten:

'De kom ind i togvognen lige efter hinanden, og de var allerede i gang med at skændes. Den sorte mand blev ved med råbe bandeord efter offeret. Den anklagede blev ved med at sige: 'Rør mig, rør mig. Jeg udfordrer dig. Så vil du se, hvad der sker med dig ved den næste station.', forklarede Megan Fieberg og tilføjede:

'Offeret bad venligt den anklagede om at undskylde overfor ham, fordi offeret mente, at han var blevet ydmyget foran sin egen søn'.

'Jeg ved, at opgøret på et tidspunkt blev fysisk, men jeg så ikke hele situationen med knivstikkene, fordi jeg var på vej ud af toget. Jeg frygtede for mit eget liv.'

Darren Pencill med huen på gik amok og stak den 51-årige Lee Pomeroy med 18 knivstik. (Foto: British Transport Police)

Anklagemyndigheden forklarede også i retten, at Lee Pomeroy vaklede væk fra Pencille, på grund af de mange knivstik han havde fået i kroppen. Han satte sig ned på et sæde i toget og trak vejret meget tungt.

Pencille holdt stadig sin foldekniv i hånden, men foldede den sammen. Herefter tog han alle sine ejendele i toget heriblandt et par solbriller og en hat, som han havde tabt i løbet af den voldelige konfrontation.

Retssagen fortsætter i den kommende tid i Old Bailey i London.