Uhyrlige billeder fra laboratorium: Afsløring vækker opsigt verden rundt

Advarsel: Denne artikel indeholder voldsomme billeder.

Billederne, som en af Tysklands største aviser Süddeutsche Zeitung (SZ) leverer fra et laboratorium, der foretager dyreforsøg, taler for sig selv.

'Aberne løber baglæns i cirkler i deres små celler. En laver altid en saltomortale. Andre løber fra venstre mod højre, fra højre mod venstre.'

Det tyske medie beskriver, hvordan hverdagen ser ud for de mange dyr, der er spærret ind på Laboratory of Pharmacology and Toxicology, LPT, i Hamburg.

Foto: Cruelty Free International/SOKO Tierschutz

Mini-gabestok

Billederne stammer fra ngo'erne Soko Tierschutz og Cruelty Free International, som har fokus på dyrevelfærd, og de har i løbet af de seneste dage spredt sig som en steppebrand til medier verden over. Blandet andet til britiske The Guardian, australske news.com.au, norske NRK og italienske La República.

I en voldsom video, som dokumenterer forholdende, fremgår det, at aber, hunde og katte lever i deres eget blod og afføring, indtil de skal undersøges, testes eller tvangsfodres af mennesker i hvide kitler.

Aberne bliver blandt andet holdt fast om halsen i, hvad der ligner en mini-gabestok.

Foto: Cruelty Free International/Soko Tierschutz

175 ansatte

LPT betegnes som en af de største private laboratorier af sin salgs i Tyskland med i omegnen af 175 ansatte, og det er gennem en ansættelse på laboratoriet, at et medlem af ngo'erne har fået adgang til de ellers forseglede testlokaler.

Optagelserne af mishandlingen er kommet i hus over flere måneder, men det fremgår ikke, hvornår det er optaget.

- Forholdene her reflekterer den grusomme hverdag, som forsøgsdyr har, og man undervurderer den lidelse, de går igennem, siger Friedrich Mülln fra Soko Tierschutz til Süddeutsche Zeitung.

Efter de afslørende videoer og billeder, som er blevet bragt over alt i de nationale tyske medier, har de ansvarlige myndigheder nu rejst en sigtelse mod laboratiet.

LPT beskriver selv på sin hjemmeside, at de arbejder i 'overensstemmelse med nationale og internationale rettningslinjer'.

Foto: Cruelty Free International/Soko Tierschutz

Alvorlige mangler

For flere år siden lød det fra EU, at medlemslandene var forpligtiget til at reducere antallet af forsøg med dyr. Men i Tyskland har man langtfra fulgt de anvisninger, hvilke gjorde, at man sidste år fra EU's side indledte en procedure, der skal afgøre, hvorvidt man overtræder reglerne i Tyskland.

Afsløringerne har også fået tyske politikere til at reagere. Bundestag-medlem for det grønne parti Grünen og tidligere minister for landbrug og forbrugerbeskyttelse Renate Künast siger til Süddeutsche Zeitung:

- Ekspertisen hos dem, der udfører dyreforsøg, er ikke tilstrækkelig reguleret, der er ikke en dyrlæge til stedet ved forsøgene, og inspektionerne har alvorlige mangler.

Foto: Cruelty Free International/Soko Tierschutz

'Syv år for sent'

I den seneste korrespondance, som Süddeutsche Zeitung er i besiddelse af, mellem den tyske regering og EU, fremgår det, at man ønsker at ændre lovgivningen, så der kommer færre dyreforsøg.

Dokumentet blev sendt for to en halv uge siden. Hvis man tager den tyske lovgivningsproces i betragtning, vil en ny lov først træde i kraft i slutningen af næste år, lyder vurderingen fra Süddeutsche Zeitung.

'Syv år for sent,' skriver det tyske medie.

LTP har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser. LTP har heller svaret på Süddeutsche Zeitungs eller The Guardians henvendelser.

