Ukraine afviser: Flystyrt skyldes ikke motorfejl

Ukraine udelukker, at et flystyrt i Iran skete på grund af en motorfejl

Det var ikke på grund af en motorfejl, at et fly fra Iran til Ukraine onsdag morgen styrtede ned nær Teheran.

Det meddeler Ukraines ambassade i Iran onsdag formiddag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere onsdag meddelte ambassaden ellers, at flystyrtet skyldtes en motorfejl, men den udmelding trækker ambassaden nu tilbage.

'Alle tidligere udmeldinger om årsagerne til flystyrtet var ikke officielle', lyder det nu.

Ukraine har efter flystyrtet indført forbud mod at flyve til Iran gældende fra torsdag 9. januar.

176 formodes dræbt

Det var et Boeing 737-fly med 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer om bord, der styrtede ned i Iran.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser til Ekstra Bladet, at der fortsat ikke er meldinger om danskere blandt de dræbte.

'Udenrigsministeriets Borgerservice og ambassaden i Teheran undersøger fortsat om der var passagerer med dobbelt dansk-iransk statsborgerskab ombord, hvilket det på nuværende tidspunkt ikke tyder på', lyder det til Ekstra Bladet.

På Twitter bekræfter Ukraines udenrigsminister, Vadym Prystaiko, at 10 svenskere står på passagerlisten. Det samme gør 63 canadiere, tre tyskere, tre briter, 11 ukrainere og fire afghanere.

'Vi udtrykker vores dybeste medfølelse. De ukrainske myndigheder arbejder fortsat på at efterforske sagen', skriver ministeren.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8. januar 2020

Hjælpeorganisationen Røde Halvmåne (navnet på Røde Kors i Iran, red.) oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at 'der ikke er nogen chance for at finde overlevende'.

Var forsinket

Flyet fra Ukraine International Airlines var netop lettet fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran, da det styrtede ned.

Ifølge det arabiske medie Al-Jazeera skulle passagerflyet være lettet klokken 5.15 lokal tid i Teheran med kurs mod Ukraines hovedstad, Kijev. Men afgangen blev forsinket med næsten en time til klokken 6.12.

Flyet styrtede ned nær Parand, der er en forstad til Teheran.

Videoen nedenfor viser de voldsomme scener i området, hvor flyet er styrtet ned.

Ukraines største flyselskab

Producenten af flyet, amerikanske Boeing, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er bekendt med mediernes meldinger om styrtet og 'indsamler informationer'.

Ukraine International Airlines er grundlagt i 1992 og er landets største luftfartsselskab. Selskabet meddeler, at al flyvning til Teheran er suspenderet på ubestemt tid.

Selskabet oplyste omkring klokken 9.30 onsdag, at det inden længe vil offentliggøre en liste over nationaliteterne på de dræbte.

Sker efter missilangreb

Ifølge talspersoner fra selskabet er der ikke tegn på, at der har været noget galt med flyet, før det lettede fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran.

Flyet var blevet rutinemæssigt tjekket så sent som 6. januar, og her havde der heller ikke været tegn på, at der skulle være noget galt med det.

Flystyrtet skete, få timer efter at Iran angreb to militærbaser i Irak, hvoraf den ene husede både amerikanske og danske soldater. Det var et iransk modsvar på USA's drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge.

Natten til onsdag dansk tid forbød USA's luftfartsmyndighed, FAA, alle ikke-militære fly at flyve over Iran, Irak, Omanbugten og Den Persiske Bugt.

Derudover har flere flyselskaber valgt at indstille deres afgange til Irak. Det gælder Air France, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airlines og Korean Airlines.