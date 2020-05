Ukrainsk politiker fundet skudt i hovedet på sit kontor

En ukrainsk politiker ved navn Valerii Davydenko er lørdag blevet fundet død på et toilet på sit kontor med et skudsår i hovedet.

Det skriver Reuters.

Landets viceindenrigsminister, Anton Gerashchenko, skulle ifølge mediet have oplyst det i et indlæg på Facebook, hvor han tilføjede, at politiet ville efterforske alle potentielle årsager til politikerens død.

Fra maj 2013 til marts 2014 var Davydenko viceminister for Ukraines politik og fødevarer og stillede desuden op ved sidste års parlamentsvalget.