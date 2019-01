Ulrichs bil ramt af 'stenkast': - Jeg har aldrig oplevet lignende

Ulrich Krogh er den seneste i rækken af danske bilister, som har fået kastet ting på bilen fra motorvejsbroer.

Forruden på hans bil blev nemlig smadret af en genstand, som han formoder var en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro på Motorring 3 nordvest for København.

- Jeg kommer kørende på vej hjem ad Motorring 3, og lige pludselig lyder der et brag, som jeg aldrig har oplevet lignende.

- Rent instinktivt så dukker man sig jo. Lukker øjnene og tænker, 'hvad fanden sker der?'. Så åbner jeg øjnene, og så er der det her kæmpe hul i min forrude, fortæller Ulrich Krogh.

Store skader

Selvom Ulrich Krogh selv er sluppet uden skader, så har bilen det ikke lige så godt. Forruden har fået et hul, som har givet store revner.

- Selve hullet er måske omkring fem centimeter i diameter, og så er ruden revnet, i noget der ligner 30 centimeter.

- Jeg kører i en forholdsvis stor bil med en ret massiv rude, og hullet er mere end et stenslag. Jeg har haft stenslag før, forklarer han.

Stenen er ikke fortsat helt igennem ruden. Privatfoto

Hullet i forruden af bilen er næsten gået hele vejen gennem ruden. Kun et meget tyndt lag holder det fortsat sammen. Privatfoto.

Ulrich Krogh var glad for, at han reagerede som han gjorde, og ikke endte med at køre galt på grund af chokket.

- Det chok jeg fik. Havde jeg været en ny bilist eller en ældre person, så havde jeg måske revet i rattet, siger han.

Politiet reagerede ikke

Efter hændelsen kontaktede Ulrich Krogh med det samme politiet. De fortalte ham, at de ville sende en patrulje ud til stedet, og at de derefter ville kontakte ham.

- Hun lød ikke særlig overbevisende, og jeg har heller ikke hørt fra dem siden, fortæller Ulrich Krogh.

Vagtchef Peter Grønbæk hos Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de har modtaget anmeldelsen, men at der må være sket en fejl, siden de ikke havde kontaktet ham endnu.

Ulrich Krogh undrede sig, da han ikke havde hørt noget efter tre timer. Først sent onsdag aften vendte de tilbage til ham.

- De bekræftede, at det havde de sgu glemt, og så skulle jeg forklare en gang til, hvad der var sket, fortæller han.