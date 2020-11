Ulykke: Langelandsbroen spærret

Efter et uheld på Langelandsbroen, der forbinder Langeland og Siø, er broen spærret.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Vi har en fastklemt med benet. Det er to parter, der er kørt frontalt ind i hinanden, fortæller Henrik Strauss, vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Han har endnu ingen tidshorisont for åbning af broen.

Ekstra Bladets fotograf har fanget et billede, der viser, at der er lang kø ved broen. Han beretter videre om, at køen er meget lang, da strækningen er et knudepunkt.

Opdateres ...