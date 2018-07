Ulykke på hovedbanen: Metalskinne kvæster 10-årig pige

En 10-årig pige, hendes far, en brite og en 26-årig dansker blev over middag ramt og kvæstet af en løs metalskinne på Københavns Hovedbanegård.

DSB's presseafdeling bekræfter, at der omkring klokken 13.45 skete en ulykke med flere tilskadekomne på den opadgående rulletrappe ved spor 3 og 4.

En talskvinde har lovet at vende hurtigst muligt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse. Det er ikke sket endnu, men Ekstra Bladet har været i kontakt med en af de ramte rejsende, den 26-årige Martin fra København.

Her er den løse metalskinne på hovedbanegården, som ifølge et øjenvidne gav flere rejsende flænger og benbrud. Foto: Jonas Olufsson

Han ønsker ikke at stå frem med efternavn, men kom selv til skade og var øjenvidne til de dramatiske begivenheder på den defekte rulletrappe.

- Jeg fik et sår på mit ene skinneben, da jeg blev ramt af en løs metalskinne, der stak ud. Det var en slags pynteliste, fortæller Martin.

Behov for plastikkirurgi

Den blødende mand og hans kæreste slog straks alarm, og var også til stede, da pigen og hendes far, der begge er fra Finland, og briten blev ramt af den samme skinne.

De pådrog sig ifølge det danske øjenvidne åbne kødsår ind til skinnebenet og fik kort efter behandling på stedet af tililende redningsfolk.

- Jeg talte med pigens bror. Han var i chok. Pigen og hendes far fik dybe flænger, og de blev sendt videre med ambulance til Rigshospitalet. Redderne mente, at de fik behov for plastickirurgi. Briten bliver behandlet på Hvidovre Hospital, forklarer Martin.

Rulletrappen op fra spor 3 og 4 er stadigvæk afspærret. De rejsende må indtil videre benytte den almindelige trappe. Foto: Jonas Olufsson

Martin fortæller, at andre rejsende hjalp de tilskadekomne. Han kunne selv se 'helt ind til knoglen' på pigens kvæstede skinneben.

Henrik Stormer, vagtchef i Københavns Politi, bekræfter ulykken men henviser til DSB for yderligere information.

Rulletrappen blev kort efter ulykken afspærret, og passagerer må stadigvæk benytte den almindelige trappe op til hovedbanegårdens butiksområde.

Ekstra Bladet følger op på sagen.