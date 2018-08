Ulykke på Jyllandsringen: Fotograf påkørt af racerbil

Kender du noget til ulykken? Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

En fotograf er blevet kørt ned af en racerbil, der er kørt af banen på Jyllandsringen ved Silkeborg.

Fotografen er ifølge vagchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare.

- Det er en 46-årig fotograf, der er ansat ved FDM, som er blev påkørt af en racerbil. Han var vågen, da vi talte med ham derude, så han er formentlig uden for livsfare, men der er tale om alvorlig tilskadekomst, siger vagtchef Anders Olesen til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke hvor på banen ulykken sker, men føreren af bilen mister kontrollen og ryger af banen, hvorefter han rammer fotografen.

Racerkøreren, 23-årige Christian Sørensen i bil nummer 36, slipper ifølge vagtchefen uden skrammer.

TV2 afbryder transmissionen

Fotografen er blevet kørt til Skejby Sygehus.

Ulykken skete under et af indledende løbsheat i DTC.

Løbet blev sendt direkte på TV2 SPORT, som afbrød transmissionen på grund af ulykken.

Et vidne på stedet fortæller til Ekstra Bladet, hvordan han oplevede ulykken:

- Der kommer to racerbil kørende op ud af et sving. Da de kommer ud på en lige strækning rammer den ene racerbil den anden. Den ene racerbil bliver herefter kastet over i modsatte side af banen, hvor fotografen bliver ramt, oplyser vidnet til Ekstra Bladet.

På grund af ulykkens karakter og hastigheden den skete med, er vidnet usikker på, om fotografen blev direkte ramt af racerbilen, eller om der var en mindre barriere imellem.

- Fotografen blev behandlet på stedet. Omkring klokken 13.30 er han blevet kørt fra stedet i ambulance, siger vidnet.

TV2's reporter, der var på stedet, fortæller, at Arbejdstilsynet har været på stedet for at undersøge, om sikkerhedsreglerne er blevet overholdt