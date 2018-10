Ulykke på motorvej: Lastbil brager ind i personbil

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En lastbil er onsdag kort før middag kørt op bag i en personbil på Sønderjyske motorvej lige syd for afkørsel 70 Rødekro.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, til Ekstra Bladet.

Ulykken er sket i det sydgående spor. Den er anmeldt til alarmcentralen klokken 11.48.

Sammenstødet har ifølge anmeldelsen været så voldsomt, så personbilen er blevet slynget over i modsatte kørebane og er endt uden for motorvejen under en klynge træer.

Første vognbane i sydgående retning er efterfølgende blevet spærret for passage.

1 vognbane på uheldsstedet er spærret, der kan køres forbi i 2 vognbane. Nedsæt hansigheden og udvis hensyn på stedet. politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 10, 2018

Både politi og redningskøretøjer er ankommet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at tre personer skulle være kommet lettere til skade ved sammenstødet.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at oprydningen efter uheldet tidligst forventes færdig klokken 13.30.

Kort efter klokken 14 skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at en ambulance med eskorte er sendt af sted fra uheldsstedet mod Odense Universitets Hospital.