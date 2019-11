Ulykke på motorvej: Person fløjet væk i helikopter

Tre personer er fredag omkring middag kommet til skade i forbindelse med en ulykke på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle N og motorvejskryds Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Én person er kommet alvorligt til skade, oplyser politiet.

- Der er tale om en ulykke, hvor en minibus og tre personbiler er involveret, men vi kender ikke de nærmere omstændigheder endnu. En person er fløjet på hospitalet i helikopter, mens to er kørt derfra i ambulance, siger vagtchef Halfdan Kramer til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at de øvrige implicerede i ulykken selv var i stand til at komme fra stedet.

Ulykken fandt sted klokken 11.22, og var årsag til, at motorvejen i en periode var helt spærret, men politiet har nu åbnet på stedet, så det er muligt at passere i en enkelt vognbane.

Før motorvejen kan åbnes helt, skal der ryddes helt op på stedet.

- Der er blandt andet et længere spor af olie, som skal fjernes, så der ikke sker nye uheld, siger vagtchefen.

Han fortæller, at en bilinspektør har været på stedet for at lave undersøgelser, der kan bidrage til at opklare, hvad der førte til ulykken.

Ifølge vagtchefen er der en del kø på stedet, men trafikken glider forbi ulykkesstedet. Man må dog ifølge Vejdirektoratet forvente forlænget rejsetid på op mod 30 minutter.

Endnu en alvorlig ulykke

Også på Rute 9 er to biler fredag kørt frontalt sammen. Det er en hovedvej mellem Maribo og Nakskov, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

- Meldingen går på, at det er et alvorligt færdelsuheld, men mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Vejen er helt spærret som følge af uheldet.

Politiet opfordrer bilister til at køre ad alternative ruter ved Gallemosevej, Skovhusevej og Vesterborgvej.

- Giv plads til politi og redning, skriver politiet på Twitter.

Ekstra Bladet følger sagen...