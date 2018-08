Ulykke på politiets skydebane: Politielev kørt på Riget

En politielev har her til morgen været involveret i en vådeskudsulykke

En politielev er blevet ramt af et vådeskud på politiets skydebane på Amager, oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der, som proceduren foreskriver, har fået overdraget sagen fra Københavns Politi.

- Der er tale om en politielev, der er ramt af et vådeskud på skydebanen, siger Janus Rasmussen, specialkonsulent hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Ifølge Janus Rasmussen har politieleven skudt sig selv i låret, og DUP'en skal nu undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken, der har fået eleven kørt til Rigshospitalet, forklarer Janus Rasmussen.

- Vores efterforskere er på vej frem til stedet nu for at undersøge, hvad der er sket, afhøre vidner osv. Men meldingen lyder på, at eleven har skudt sig selv. Vådeskuddet skulle altså ikke være affyret af andre, ligesom ingen andre er kommet til skade.

Eleven er ifølge Janus Rasmussen ikke i kritisk tilstand, men er kørt til Rigshospitalet.

Skydebanen, som politiet benytter, ligger på Selinevej på Amager.