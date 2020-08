Ulykke på posthus: Mystisk fund i pakke

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet, brandvæsenet og ambulancefolk er torsdag morgen talstærkt til stedet ved en forureningsulykke på posthuset i Jernbanegade i Aabenraa.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ekstra Bladet har talt med vagtchef Ole Aamann, der oplyser, at episoden fandt sted 08.44.

- Vi får en melding fra posthuset om, at de er væltet med nogle pakker. Der er gået hul på en af dem, og der er kommet noget pulver-stof ud af den. Det har givet dem noget kriller i halsen, og så vælger de at trække væk og tilkalde os, siger Ole Aamann.

Efterfølgende haster politiet, brandvæsenet og en ambulance til stedet for at tilse medarbejderne på posthuset.

- Der er tale om et kemisk stof, som vi rent faktisk ikke ved, hvad er endnu. Derfor ved vi heller ikke, om det er farligt. Nu skal vi have renset stedet og undersøgt det nærmere.

- Derfor er posthuset også spærret af, men det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen fare for dem, der befinder sig uden for stedet, siger Ole Aamann.

Samtidig oplyser han, at det er en god håndfuld medarbejdere på posthuset, der har været tæt på det ukendte stof.

Opdateres ...