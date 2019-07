Ulykke spærrer motorvej

En kollision imellem en personbil og en lastbil har gjort, at E20 Fynske Motorvej nu er spærret i vestgående retning

Klokken 09.08 oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet, at en vognbane i vestgående retning er genåbnet. Trafikken glider derfor langsomt frem. Manden var ved bevidsthed, og tilstanden stabil, da brandvæsnet frigjorde ham, og han er nu kørt på sygehuset.

En ulykke udspillede sig fredag morgen på E20 Fynske Motorvej mellem Nyborg V og rasteplads Rønninge, hvor en personbil påkørte en lastbil.

Ulykken har medført, at sporet nu er spærret i vestgående retning.

Det oplyser Fyns Politi.

Personbilens førers tilstand er ukendt, og vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen oplyser til Ekstra Bladet, at man har tilkaldt brandvæsnet for at frigøre personen.

- Det er alt, jeg ved på nuværende tidspunkt, lyder det.

Spærringen har forårsaget, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en to kilometer lang kø, og man bør derfor finde en alternativ rute, hvis man skal vestpå.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 08.15.