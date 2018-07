En ulykke på motorvej E45 nord for Haderslev med retning mod Christiansfeld betyder, at kun et spor er farbart i nordgående retning.

Sydjyllands Politi ved endnu ikke, om der er tilskadekomne, men en ambulance er sendt til stedet, oplyser vagtchef Erik Lindholdt.

- Meldingerne lyder, at det er et uheld mellem en personbil og en lastbil, siger han.

På twitter oplyser Sydjyllands Politi, at uhelder danner kø på to til tre kilometer, og at ingen er kommet tilskade.

