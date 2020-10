Ulykkelig far: Brug nu advarselsskud

Flemming Sværke, far til skuddræbt 24-årig mand, kritiserer, at politifolk nu igen har følt sig tvunget til at affyre skud mod en ung mand i en tilspidset situation

En 25-årig mands død som følge af flere skud affyret af politifolk omkring Hornslet nord for Aarhus gør Flemming Sværke dybt frustreret og ked af det på den unge mands familie vegne.

Den ulykkelige vvs-reparatør ved, hvad han taler om. For tre uger siden mistede han sin søn Martin efter en konfrontation med bevæbnede politifolk i Nykøbing Falster, der endte med, at betjentene affyrede fire skud ind i kroppen på den 24-årige mand.

Sønnen var stofmisbruger og ramt af en narkopsykose. For få dage siden ramte politiet så en 16-årig Dragør-dreng i maven i en situation, hvor den unge mand angiveligt truede med kniv. Han blev lagt kunstigt i koma, men skulle nu være i en stabil helbredstilstand.

Den nu afdøde, 25-årige mand er afgået ved døden her i et boligkvarter ved Hornslet nord for Aarhus efter at være ramt af flere skud affyret af politifolk. Foto: Ernst van Norde

En såret og to døde

- Det er dybt, dybt tragisk at det nu er gået galt igen. Det er altså tredje gang på mindre end en måned, at politibetjente affyrer skud ind i kroppen på unge mennesker, og to er døde, konstaterer Flemming Sværke.

Han undrer sig over, at politiet igen og igen skyder med skarpt i tilspidsede situationer, hvor de føler sig truet af folk.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker nu også den aktuelle skudsag, og der er kun meldt helt overordnet ud omkring hændelsesforløbet. Det er derfor uklart, nøjagtig hvad der skete.

'Det overlever ingen'

Men det dæmper ikke Flemming Sværkes kritik.

- Lærer de det på politiskolen? De må da vide, at folk dør, når de fra relativt kort afstand bliver ramt af fire eller fem skud i kroppen. Det overlever ingen, siger han.

- Jeg kunne bedre forstå de involverede politifolks handlinger, hvis der forinden blev affyret advarselsskud. Det burde de altid gøre. Men vi ved jo, at det i hvert fald ikke skete i Martins tilfælde, siger Flemming Sværke.

Den afdøde mands far ville ønske, at politifolk i højere grad i tilspidsede situationer satsede på at skyde truende eller uligevægtige mennesker i hænderne.

Ripper op i sorgen

- Det er trods alt ikke terrorister, vi har med at gøre. Det er helt unge mennesker. Jeg kan sagtens forstå, at politiet må handle, hvis de eller andre bliver truet med kniv. Men kan det virkelig passe, at de politifolks adrenalin kører så meget op? Man må da kunne teste, om folk er rustet til at udføre deres arbejde, mener Flemming Sværke.

Martin Sværke er begravet ved en privat mindehøjtidelighed. Men Flemming Sværke lægger ikke skjul på, at den nye skudsag med fatal udgang ripper op i familiens sorg.

- Det er så tungt at begrave sin egen søn, siger Flemming Sværke.

Hans søn blev dræbt under meget dramatiske omstændigheder efter at have stukket en 72-årig, intetanende og vildt fremmed fodgænger ihjel i Nykøbing.

Verdens bedste dreng

Den nu afdøde, unge mands far mener, at læger, kommunalt ansatte og misbrugseksperter op til den tragiske hændelse svigtede den 24-årige mand ved ikke at hjælpe familien med at stoppe hans stofmisbrug.

- Martin var som udgangspunkt verdens bedste dreng. Han var bare glad. Men når han fik stoffer, var han aggressiv og truende. Det, vi er mest bange for nu, er derfor, at han bliver fremstillet som et uhyre. For det var han ikke, siger Flemming Sværke.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har også i den sag overtaget ansvaret for drabsefterforskningen. I en pressemeddelelse har DUP afvist at kommentere sagen, før statsadvokaten har modtaget det færdige resultat af undersøgelserne.

