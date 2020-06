Ulykkelige forældre: Højrefløj misbruger dræbt datters foto

Knivdræbt piges sørgende forældre anmoder højrefløjs-aktivister om at stoppe misbrug af syvårige Emily Jones

Et foto af syvårige Emily Jones er endt som symbol på den hadske fløjkrig mellem modstandere og tilhængere af kampagnen 'Black Lives Matter' i England.

Pigen blev under dybt tragiske omstændigheder dræbt med knivstik i en park i Bolton i distriktet Greater Manchester. Det skete søndag 22. marts i år, mens en del familier markerede Mors Dag.

Efter drabet blev et privat portrætfoto af en smilende Emily offentliggjort i aviser, på nyhedssider og på tv med familiens og politiets velsignelse.

Nu indgår fotografiet af pigen i skoleuniform i den yderste højrefløjs protester under sloganet 'White Lives Matter', og det har fået drabsofrets sørgende forældre, Sarah og Mark Jones, til at gå i modoffensiv.

Det skriver The Independent med udgangspunkt i en officiel erklæring som ægteparret står bag.

Den værste dag

I den usædvanlige appel beder Sarah og Mark Jones indtrængende højrefløjen om at stoppe, hvad de opfatter som propagandistisk misbrug af deres datters tragiske skæbne og billedet af hende.

Fotografiet er blevet udnyttet af folkene bag 'Britain First'-kampagnen og under en voldelig moddemonstration mod 'Black Lives Matter' i London lørdag hev højrefløjs-demonstranter plakater med Emily Jones op over hovederne.

'Vi er blevet klar over, at mange mennesker benytter det billede, vi udsendte af vores datter Emily, da vi offentligt ville ære hende i forlængelse af den værste dag i vores liv, som led i den seneste tids protester og kampagner', lyder det fra forældrene.

De forklarer, at det er 'ufatteligt oprørende' at se billedet af deres datter brugt i den sammenhæng. De beskriver livet uden hende som et mareridt uden lige.

Emily elskede alle

'Det billede går dybt ind i vores hjerter. Emily elskede alting og alle uanset etnicitet, køn og tro. Som vi før har fremhævet, var hun smuk inden i og udenpå, og havde et hjerte, der var lige så stort som hende smil, skriver Sarah og Mark Jones.

Ægteparret holder fast i, at en kvinde er sigtet for drabet, og de vil gerne sikre sig, at alle respekterer den retsproces, der er gået i gang.

Emily Jones blev dræbt i Queen's Park i Bolton. Den nu 30-årige albanske kvinde, Eltiona Skana, er anklaget i drabssagen.

Retssagen er berammet til at begynde i september. Politiet har meldt ud, at Eltiona Skana pludselig sprang op fra en bænk og stak Emily Jones, der kom cyklende forbi, i nakken med en kniv.

Det er uklart, hvad der lå til grund for det tilsyneladende helt uprovokerede angreb.

På Facebook har forældrenes erklæring formidlet videre af Greater Manchester Police foreløbig kastet mere end 3300 delinger og et stykke over 200 kommentarer af sig.