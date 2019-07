Ulykkelige kvinder: Anholdt med falske pas

Der var megen gråd og mange frygtsomme blikke, da to indiske kvinder fredag formiddag blev fremstillet i Københavns dommervagt.

De to kvinder, mor og datter, var blevet anholdt i Kastrup Lufthavn torsdag, hvor de mellemlandede på vej til London. De blev begge tilbageholdt med falske pas, som angav, at de var spanske statsborgere.

Analfabeter

Datteren var den første, som tog plads i vidneskranken. Herfra forklarede hun grådkvalt gennem en tolk, at hun hele sit liv havde drevet et kloster i en lille indisk by sammen med sine forældre. Da faderen var død, havde hun og moderen besluttet at rejse til London, hvor de havde hørt, at de kunne bo og arbejde.

Ingen af de to havde nogensinde ejet et pas før, og datteren forklarede, at de inden afrejsen havde fået kontakt med en mand, der forsynede dem med de falske pas. Hun fortalte, at de ikke kendte manden personligt, og at de ikke havde betalt for dem, da de kommer fra meget fattige kår.

Kvinderne, der sagde, at de hverken kunne læse eller skrive, så mildt sagt forundrede ud, da sagens anklager argumenterede for, at de burde have været klar over, at det kun er offentlige myndigheder, der udsteder pas.

De havde ingen andre identifikations-papirer på sig ved anholdelsen.

Skrækslagen

Moderen, en ældre og meget svagt gående kvinde, blev ført ind i retslokalet efter sin datter. Da døren gik op, forklarede retsbetjenten, der støttede den ældre kvinde, at hun ikke vidste, hvad der foregik, og at hun var skrækslagen for, hvad der skulle foregå i retslokalet.

Grædende og med frygt malet i øjnene blev hun ført til vidneskranken, hvor hun, ligeledes gennem en tolk, svarede på anklagerens spørgsmål.

Hun fortalte sit navn og bekræftede, at de havde været på vej til London, inden de blev anholdt. Til gengæld var hun ikke i stand til at huske, hvilket land, hun var født, i eller hvor gammel hun var.

Begge kvinder blev varetægtsfængslet i 18 dage.

Turister fik falske bøder: Her bliver rumænere anholdt af rigtige betjente

Se også: Anholdt efter drama i Nicki Billes lejlighed: Slap med bøde

Teenager i retten: Nægter dobbeltdrab