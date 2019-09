Underbukserøvere anholdt: Tøjmand overfaldet

To mænd på 21 og 25 er blevet sigtet for røveri efter tyvetogt hos Din Tøjmand i Slagelse

En medarbejder i herretøjforretningen Din Tøjmand i Slagelse blev torsdag eftermiddag skubbet og slået, da to mænd på 21 og 25 forsøgte at slippe af sted med underbukser, som de forsøgte at stjæle fra forretningen.

Og dermed var der ikke længere tale om simpelt tyveri, men derimod om røveri, da politiet senere valgte at sigte mændene.

Det fortæller politikomissær ved lokalpolitiet i Slagelse, Jens Jedig Christiansen, til TV Øst.

- I forbindelse med det, de (gerningsmænd, red.) har stjålet, så er der en person, der forsøger at standse dem og holde dem tilbage. Der bliver der skubbet og slået. Så skifter sagen fra 'kun' at være et tyveriforhold til pludselig at blive et røveriforhold, siger Jens Jedig Christiansen til TV Øst.

De to er blevet sigtet efter straffelovens §288, som handler om at bringe stjålne genstande i sikkerhed.

Vidner var blevet opmærksomme på mændene, da de inden optrinnet ved Din Tøjmand havde råbt og skreget i gadebilledet.

