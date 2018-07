Underjordisk brand i Nordjylland er så godt som slukket

Den underjordiske mark- og mosebrand, der siden onsdag har raseret et område nær Dokkedal i Nordjylland, er mandag eftermiddag så godt som slukket.

Det siger Per Vedsted, beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab.

- Vi har trukket stort set alt mandskab hjem, så der kun er et enkelt køretøj tilbage med to brandmænd, der agerer brandvagt. Så har vi en drone, der styres af én mand derude.

- De finder nogle gange nogle små områder, hvor der er lidt gløder. Men ellers er hovedparten slukket, siger Per Vedsted.

Brandvagten vil være til stede i området indtil tirsdag eftermiddag. Derefter vil Nordjyllands Beredskab lave en evaluering, hvor man vil se på, hvordan branden har udviklet sig i løbet af natten og tirsdag formiddag.

- Vi tør ikke helt at sige, at den er 100 procent slukket. Men nu har vi i hvert fald trukket det meste hjem, siger Per Vedsted.

Ifølge ham har både traditionel brandslukning og moderne teknologi gjort det muligt at få bugt med branden.

- Der er blevet brugt rigelige mængder vand i forbindelse med en massiv tilstedeværelse med personer og køretøjer. Men så har vi også haft gavn af infrarøde kameraer placeret på droner, der har kunnet spotte varmeudviklingen under jorden, siger Per Vedsted.

Nordjyllands Beredskab har i forbindelse med slukningsarbejdet fået hjælp fra brandfolk fra andre steder i Nordjylland, Herning, Skive, Syddanmark, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

- Det er jo et af de værste tidspunkter i forhold til ferie. Så vi har virkelig trukket store veksler på både vores egne folk og folk udefra, siger Per Vedsted.