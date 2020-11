Undersøger 52-årigs død

Hvad skete der 2. november 2020, og hvorfor døde en 52-årig mand, mens han var i politiets varetægt?

Det undersøger Den Uafhængige Politiklagemyndighed fortsat, efter at de 4.22. natten til mandag modtog en underretning fra Københavns Politi om, at betjente kort forinden havde frihedsberøvet en 52-årig mand, der efterfølgende afgik ved døden.

I forbindelse med undersøgelsen har Politiklagemyndigheden lukket fuldstændig ned for information til offentligheden.

Specialkonsulent Christian Otto vil hverken oplyse, hvor i København, hændelsen er fundet sted, om manden blev frihedsberøvet på gaden eller på en privatadresse, hvorfor han blev frihedsberøvet, og hvad han helt præcist døde af.

- Hovedfokus er at få klarlagt, hvad sker der før under og efter frihedsberøvelsen, og hvad der er baggrunden for, at vi får så voldsomt et udfald, siger Christian Otto fåmælt.

- Har du en tidshorisont for, hvornår I kan sige mere?

- Jeg kan ikke komme det nærmere. Der er nogle hensyn at tage til offentligheden, men også til afdøde og de pårørende.

Skudt i benet

Det er helt fast praksis, at Politiklagemyndigheden iværksætter en efterforskning, når en person dør eller kommer alvorligt til skade, enten mens vedkommende var i politiets varetægt, som i denne sag, eller som følge af politiets indgriben.

På godt en måned har det nu fem gange været nødvendigt at inddrage Politiklagemyndigheden - i de fire øvrige sager, er der tale om episoder, hvor politiet har skudt personer.

Så sent som i dag, onsdag, er en 44-årig mand blevet skudt i benene af politiet ved Tuse Næs. Skudepisoden blev anmeldt klokken 8.37. Der er blevet udøvet førstehjælp, og manden er bragt på skadestuen i 'vågen tilstand' siger politiet, men vil ellers ikke udtale sig.

Mand skudt af politiet

Oliver dræbt

For halvanden uge siden - lørdag 24. oktober skød og dræbte politiet 25-årige Oliver Dalgaard i den lille by Rodskov nord for Aarhus. Politiet har meddelt, at de blev kaldt til stedet, fordi den 25-årige var truende og havde en kniv.

Et øjenvidne har fortalt til Ekstra Bladet, at Oliver var ubevæbnet, da første skud faldt.

Øjenvidne til Oliver-drab: Skød på ubevæbnet mand

16-årig skudt i maven

Natten til søndag 18. oktober var det en blot 16-årig dreng, der blev skudt. Skuddet faldt i en forladt ejendom på A.P. Møllers Allé i Dragør ved København, hvor drengen og tre kammerater opholdt sig. Politiet blev klokken 01.55 alarmeret om 'indbrud i øjeblikket', da en hundelufter slog alarm. Tre patruljer blev sendt til stedet, og den 16-åriges venner blev anholdt på stedet, stort set samtidig med at han blev skudt i maven.

Ifølge politiet skød betjenten, fordi den 16-årige truede med en kniv, som var placeret i en skede. Faderen har efterfølgende kritiseret politiet for at skyde.

- De var fire drenge, ikke en flok vaneforbrydere. Og der kom tre patruljevogne med mindst seks betjente. De burde kunne nøjes med peberspray i en rutinesituation af den karakter.

Far til 16-årig: Jeg har ondt af den betjent, der skød min søn

Dræbte ældre mand og blev skudt

Efter en skudepisode lørdag 3. oktober blev politiet efterfølgende kritiseret for ikke at skyde hurtigt nok.

En 24-årig mand gik rundt på gaden med en kniv i Nykøbing Falster med politiet i hælene. Alligevel nåede han at stikke en tilfældig forbipasserende ned, inden politiet skød og dræbte gerningsmanden. Også hans offer afgik ved døden.

Hård kritik af politiet: Tilfældigt drab kunne være undgået