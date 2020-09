Undersøger afbrændt bil efter skyderi

Ved du noget, eller har du set noget i forbindelse med skyderiet på Amager eller i forbindelse med bilafbrændingen, så kontakt os på mail eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Godt to timer efter, at en mand blev ramt af flere skud på Amager i København, blev en bil fundet i brand på en parkeringsplads på Degnebakken i Hundested.

Det er en almindelig fremgangsmåde, at flugtbiler bliver sat i brand efter skyderier særligt i bandemiljøet. Endnu er der dog ikke oplysninger fremme om en flugtbil i mandagens skyderi.

Ekstra Bladet har spurgt den centrale vagtleder i Københavns Politi Henrik Svejstrup, om de undersøger, hvorvidt der er en sammenhæng mellem bilbranden og skyderiet.

- Vi undersøger selvfølgelig altid, men hvorvidt det er en del af vores efterforskning, kan jeg ikke sige noget om, siger Henrik Svejstrup.

- Men I er underrettet om, at der er en bil, der er brændt af i Hundested?

- Ja, siger han kortfattet og tilføjer, at han i øvrigt ikke har nærmere oplysninger om skyderiet, hvor offeret blev ramt af flere skud omkring en legeplads ved Belfastvej på Amager og kørt på Rigshospitalets Traumecenter.

En mand er blevet ramt af flere skud ved en legeplads på Amager. Foto: Kenneth Meyer

Han tilstand beskrives som kritisk, men stabil.

Den centrale vagtleder oplyser, at skyderiet efterforskes af Afdeling for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi. Det er her, at blandt andet bandekriminalitet efterforskes.

Det er i Nordsjællands Politikreds, at bilen er brændt af på parkeringspladsen ved Degnebakken.

Pressevagt Henriette Døssing oplyser, at de fik anmeldelsen klokken 23.33, og klokken 23.56 var branden slukket igen.