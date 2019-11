Undersøger om der er sammenhæng mellem to skyderier på Vestegnen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet undersøger nu, om der er sammenhæng mellem to skyderier på den københavnske vestegn i denne uge.

I onsdags blev en 20-årig mand alvorligt såret af skud i Morelhaven i Høje-Taastrup og lørdag morgen blev en 25-årig mand fundet dræbt af skud på en boldbane i Brøndby Strand.

Politiet betegner begge skyderier som 'opgør i et kriminelt miljø', og Københavns Vestegns politi undersøger nu, om der er forbindelse mellem de to skyderier og om, der er tegn på en ny spirende konflikt. Drabet i Brøndby Strand kan eventuelt være en 'bytter' for skyderiet i Høje-Taastrup.

- Vi har ikke konstateret en sammenhæng. Men vi kan ikke afvise det og undersøger, om der er et sammenfald. Det er et tema i vores efterforskning, siger efterforskningsleder Peter Malmose.

Politiet er også søndag til stede i Brøndby Strand, hvor efterforskningen fortsætter, men der mangler endnu et gennembrud i sagen.

Skud-offer skreg: 'Jeg kan ikke mærke mine ben'

Efterforskningen har dog skåret et par timer af det tidsrum, hvor drabet i Brøndby Strand skete.

I går meldte politiet ud, at den 25-årige kunne være skudt i tidsrummet fra fredag ved 18-tiden og til lørdag morgen klokken syv, hvor en hundelufter fandt liget på boldbanen.

- Vi kan nu sige, at gerningstidspunktet er fra tidligst fredag ved 20-tiden og frem til lørdag morgen, siger Peter Malmose.

Politiets efterforskning koncentrerer sig i øjeblikket om at få kortlagt den 25-åriges færden.

Han boede på Københavns vestegn, men ikke i lokalområdet Brøndby Strand, og spørgsmålet er, hvordan han kom dertil og hvorfor. Om han for eksempel havde aftalt at mødes med nogen.

Peter Malmose udtaler sig ikke om den dræbtes eventuelle kriminelle fortid eller mulige bandetilknytning.

Politiet: 20-årig blev skudt ned

- Vi har talt med en række vidner, også nogle, som har hørt lyde, men om der er tale om skud eller ej, ved vi ikke, siger Peter Malmose.

Politiet har ikke hørt om afbrændte biler efter drabet i Brøndby Strand. Det er 'normalt', at gerningsmænd brænder flugtbilen af efter et attentat. Det skete i onsdags efter skyderiet i Morelhaven.

Kort efter skyderiet blev flugtbilen brændt af på Soderupvej i Fløng omkring 10 kilometer fra Morelhaven.

Vidner så i den forbindelse en lille lys og en større mørk bil køre fra brandstedet.

Under skyderiet i Morelhaven, der skete onsdag kl. 21.59, hørte vidner en serie af skud, som de vurderer til 10-15 skud. Derefter så de to biler køre derfra i høj fart.

En kvinde fortalte til Ekstra Bladet: - Min kæreste gik ned og så, at der lå en mand halvt på siden, halvt på maven og råbte på hjælp og skreg, at han ikke kunne mærke sine ben.

Vidner har beskrevet, at to maskerede mænd sad i en mørk bil foran Morelhaven 1 inden skyderiet, som om de ventede på nogen.