Undersøger skudepisode

Politiet måtte søndag aften rykke ud til anmeldelser om skud i boligkvarteret Ladegårdsparken i Holbæk.

Ifølge pressetalsmand ved Midt og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist er der afgivet flere skud, men der ingen meldinger om tilskadekomne.

- Vi har været til stede i området hele natten og er det også her til morgen for at foretage vores tekniske undersøgelser i sagen, siger hun til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Ingen er ifølge Charlotte Tornquist anholdt i sagen, men en udbrændt bil fundet ikke langt fra stedet indgår nu i politiets efterforskning. Politiet modtog klokken 21.46 flere henvendelser fra borgere om skud-lydene. Da en patrulje ankom til gerningsstedet kunne det konstateres, at der var blevet afgivet flere skud.

- Vi forsøger selvfølgelig at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen nu, men indtil da kan jeg ikke sige så meget mere, siger pressetaltsmanden.