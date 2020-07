Undersøger 'usædvanlige ting' på findested

En ældre kvinde har formentlig ligget død i flere måneder, før hun blev fundet af sognefogeden i et fuldstændig tilgroet hus i gule mursten på Kratvej på Orø lørdag.

Usædvanlige omstændigheder ved findestedet fik Midt- og Vestsjællands Politi til at rykke talstærkt ud og foretage forhøringer og omfattende kriminaltekniske undersøgelser.

Svar på kvindes død på Orø ventes om nogle dage

Lørdag blev der foretaget et retslægeligt ligsyn med en retsmediciner, og tirsdag skal kvinden obduceres, fortæller vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard.

Der er ingen ydre omstændigheder, der indikerer, hvad hun er død af.

– Det er også derfor, at vi ikke formoder, at der er tale om et kriminelt forhold, siger vicepolitiinspektøren, der dog endnu ikke vil udelukke, at der er sket en forbrydelse.

Grunden, hvor kvinden blev fundet, er så tilvokset, at man knap kan se huset. Foto: Per Rasmussen

Usædvanlige ting

– Dels er der nogle omstændigheder derude, der er lidt uforklarlige, dels så vil jeg gerne lige afvente en obduktion i forhold til dødsmåde og dødsårsag.

- Kan du komme nærmere, hvad der er lidt uforklarligt derude?

– Der er nogle ting omkring selve findestedet, som er usædvanlige, men det kan godt være, at der er en logisk forklaring på det. Jeg ved godt, at det er lidt kryptisk, men jeg kan ikke komme det så meget nærmere nu, siger han og henviser til, at de mangler nogle afhøringer og obduktionsrapporten.

Kvinde fundet død

Kvinden er ikke endelig identificeret, men politiet formoder, at der er tale om husets beboer. Bjørke Kierkegaard fortæller, at hun beskrives som en, der ’lever meget for sig selv og ikke har en stor kontaktflade’. Det kan forklare, at hun har kunnet ligge død i huset så længe.

Frank Jørgensen, der bor med udsigt til hjørnegrunden på Kratvej, fortæller til Ekstra Bladet, at han har lagt mærke til nogle unge, der tumlede rundt omkring ejendommen med nogle flasker.

Frank Jørgensen har aldrig talt med kvinden, selvom hans sommerhus ligger lige over for hendes grund. Foto: Per Rasmussen

Den oplysning har vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard også hørt.

– Det er noget af det, vi er i gang med at undersøge. Men de kan have været der af mange forskellige grunde. Det betyder slet ikke, at de har noget med dødsfaldet at gøre. Men det kan på den anden side heller ikke udelukkes. Derfor er jeg nødt til at undersøge alle de vinkler.

- Er der noget, der tyder på, at de har været inde i huset?

- Det vil jeg ikke kommentere.