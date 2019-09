Undrede sig over åbne døre og vinduer: Så gjorde hun skrækkelig opdagelse

To ældre tyske statsborgere blev onsdag fundet døde i et sommerhus i Arrild Ferieby i Sønderjylland

Mystik og uhygge hang som en tung dyne over de 163 fritidshuse i Arrild Ferieby ved Toftlund i Sønderjylland, efter at to ældre tyske statsborgere blev fundet døde onsdag ved 17-tiden i et af husene. Politiet vurderer, at der er tale om 'mistænkelige dødsfald' og efterforsker derfor sagen minutiøst og på en måde, så det kan fastslås, hvorfor og hvordan de to er afgået ved døden på samme tid og sted.

Ekstra Bladet traf torsdag den tyske kvinde, som ringede 112 dagen før, og som stadig var rystet over sagen næsten 24 timer efter sit alarmopkald.

- Vi bor jo ganske tæt på, og da jeg havde gået forbi ferieboligen med de to døde nogle gange med flere timers mellemrum, undrede jeg mig over, at terrassedør og vinduer blev ved med at stå åbne på vid gab, fortæller den 73-årige tyske kvinde, som ikke ønsker at få sit navn nævnt eller at lade sig fotografere.

- Onsdag eftermiddag blev min undren så stor, at jeg gik lidt ind på grunden foran huset og råbte beboerne an, men ingen svarede. Da kunne jeg se to livløse skikkelser inde i huset, og jeg ringede derfor straks til politiet.

- Det var ganske uhyggeligt, og det er ikke blevet bedre af, at de to personer viste sig at være døde. Det har jeg det naturligvis dårligt med, siger den 73-årige anmelder, som besøger Arrild Ferieby sammen med sin mand for anden gang.

Massivt politiopbud

Hun og manden kendte ikke de døde, og kvinden afslutter venligt, men bestemt interviewet med Ekstra Bladet ved at sige, at hun ikke ønsker at fortælle yderligere om sin chokerende oplevelse.

Ordene flyder heller ikke ligefrem ud af pressetalsmand Helle Lundberg, Syd- og Sønderlyllands Politi.

- Det er generelt sådan, at når vi finder mennesker døde, som ingen umiddelbart havde forventet skulle være døde, og når vi finder de døde under omstændigheder, hvor vi ikke umiddelbart kan fastslå, hvorfor de er døde, så er det rutine, at politiet iværksætter en undersøgelse af gerningsstedet, forklarer Helle Lundberg til Ekstra Bladet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har onsdag aften og torsdagen igennem været massivt til stede ved Arrild Ferieby - dels med teknikere, dels med hundepatruljer, som har undersøgt området omkring feriehuset. Der er tale om et nyere feriehus, som ligger på Gånsagervej i udkanten af feriebyen, der traditionelt huser mange tyske gæster.

Skal ikke se det i dansk medie

Torsdag aften havde tysk politi endnu ikke meldt tilbage til deres danske kolleger hos Syd- og Sønderjyllands Politi, at de pårørende til de døde er underrettet. Det er årsagen til, at kortene holdes så tæt ind til kroppen hos dansk politi, som hverken ønsker at oplyse køn, alder, hvor de døde er fra i Tyskland eller give flere informationer om deres baggrund og forehavende i Danmark.

- Der er flere ubesvarede spørgsmål - også for politiet - og vi vil naturligvis ikke have, at pårørende til de afdøde eventuelt ville kunne læse om deres kæres død i et dansk medie, siger Helle Lundberg.

En politistrimmel, som skal afholde nysgerrige fra at gå tæt på ferieboligen og en rød, tysk indregistreret Dacia i indkørslen er nu de eneste synlige tegn ude fra på, at der i den normalt så idylliske og rolige ferieby er sket to mistænkelige dødsfald.

- Vi vil sende en pressemeddelelse ud, så snart vi er i stand til at oplyse yderligere om sagen, siger Helle Lundberg.

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Sol og Strand Feriehusudlejning Rømø, som står for udlejningen af ferieboligerne i Arrild.