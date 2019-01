Ung dreng kidnappet: Forældrene kunne høre ham græde i telefonen

En ung dreng er blev kidnappet i den svenske by Falun mere end 200 kilometer nord for Stockholm. Forældrene modtog et ildevarslende opkald

En svensk dreng er onsdag aften blev kidnappet i byen Falun, der ligger mere end 200 kilometer nord for Stockholm.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Ifølge avisen blev politiet alarmeret onsdag aften klokken 20.30. En kilde med kendskab til sagen oplyser til at avisen, at forældrene modtog et opkald, hvor de kunne høre deres søn græde.

I samme opkald blev det gjort forældrene klart, at de endnu ukendte gerningsmænd krævede løsepenge for at løslade drengen igen.

Politiets talsmand Mats Öhman bekræfter, at man undersøger sagen, men ellers holder de svenske myndigheder kortene tæt til kroppen.

- Vi undersøger, hvad der er sket. Ellers har jeg ingen fakta i sagen, oplyser Mats Öhman fra politiet i Bergslagen-regionen.

Opsigtsvækkende sag fra Norge

Kidnapningssagen i Sverige kommer samme dag, som norsk politi offentliggjorde detaljer om en spektakulær kidnapningssag fra Lørenskog i udkanten af Oslo.

Her blev hustruen til en af Norges rigeste mænd, pensionist og mor til tre, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, kidnappet 31. oktober.

Offentliggørelsen af kidnapningen sker, efter norsk politi i månedsvis har har efterforsket sagen i al hemmelighed, idet man har frygtet for kvindens sikkerhed, efter der skal være kommet trusler om, at hun vil blive dræbt, hvis politiet bliver involveret.

Ekstra Bladet følger begge sager.