Ung hustru sigtet i million-sag: Nygift tog røven på 77-årig

En 26-årig kvinde anholdt og sigtet for forsøg på at bedrage aldrende rigmand for 6,7 millioner kroner fire måneder efter parrets hemmelige bryllup i USA

Lykken kan være ondskabsfuld.

Det må den 77-årige amerikanske medicinal-direktør og rigmand Richard Rappaport sande.

Han blev i sensommeren gift med den kun 26-årige Lin Helena Halfon. Nu tyder meget på, at den israelske kvindes motiver var alt andet end rene.

Kvinden er blevet anholdt i Tampa's internationale lufthavn i Florida, og politiet sigter hende for hvidvask af penge og for at have forsøgt at udsætte sin noget ældre ægtemand for organiseret bedrageri i millionklassen.

Det skriver The Independent og Tampa Bay Times.

Bryllup i hemmelighed

Efter politiets opfattelse forsøgte Lin Helena Halfon i november ved hjælp af sin mands checkhæfte at hæve, hvad der svarer til 6,7 millioner kroner fra hans bankkonto.

Det skete fire måneder efter parrets borgerlige bryllup i august 2019, som de i første omgang holdt skjult for Richard Rappaports voksne datter og resten af hans nærmeste familie.

Politiets foto af Lin Helena Halfon. Foto: Hillsborough County Sheriff's Office

Efter sin hustrus anholdelse og fængsling har Mr. Rappaport sagt, at han indtil videre vil lade tvivlen komme Lin Helena Halfon til gode. Han ønsker ifølge Tampa Bay Times ikke sin kone udvist til hendes oprindelsesland i Mellemøsten.

Men på efterforskernes spørgsmål, om han følte sig udsat for svindel, svarede han: 'Ja'.

Forsøg på bestikkelse

Ægteparret boede hver sig for og nåede aldrig at dele adresse.

Lin Helena Halfon har angiveligt forsøgt at udløse checks i sin mands navn igennem ansatte i hendes mands virksomhed i Tampa. Hendes forklaring skulle have været, at parret havde planer om at købe en lystyacht i fællesskab.

Det afslog personalet, som fattede mistanke, da den unge kvinde viste sit israelske pas og et amerikansk visum og på stedet tilbød at betale et gebyr på, hvad der svarer til 674.500 kroner, hvilket de opfattede som en mistænkelig overbetaling.

Men først da kvinden senere igen forsøgte at indløse andre checks, slog personalet alarm til Hillsborough County Police.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skønheden og topdirektøren: Optrådte arm i arm

Richard Rappaport er administrerende direktør i Panther Medical, som er en veletableret virksomhed med speciale i at sælge medicinsk udstyr til blandt andet elektro-terapi.

Lin Helena Halfon har en uplettet straffeattest i USA. Hun havde ikke et fast arbejde, men levede efter eget udsagn helt efter bogen af sin mands indkomster, som var temmelig betydelige.

Den mystiske kvinde har ved flere lejligheder optrådt arm i arm med Richard Rappaport, og sammen har de ydet bidrag til Holocaust Museum i Sct. Petersburgh.

Manden i banken

Den sigtede kvindes forsvarer, Todd Foster, har fortalt Tampa Bay Times, at han ser frem til at fremføre bevis for, at hans klient som direktørens lovformelige hustru var i sin gode ret til at hæve pengene.

Lin Helena Halfon skal have forklaret, at hun i dagene før sin anholdelse sendte checks til en søster i Israel efter et skænderi med sin ægtemand.

Men en af checkene blev mærkeligt nok kort efter søgt vekslet til kontanter af en mand i en bank i New Jersey.

Efter politiets opfattelse står den uidentificerede mand i ledtog med Lin Helena Halfon.