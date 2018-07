Ung kvinde blev voldtaget af sin bror: Nu er hun fængslet for at få en abort

I Indonesien er abort strengt forbudt, men nu har en sag om abort vakt international opmærksomhed.

En række udenlandske medier, herunder britiske The Guardian, skriver nemlig, at en blot 15-årig kvinde er blevet smidt i fængsel i et halvt år, efter hun lørdag blev kendt skyldig i at have fået foretaget en ulovlig abort.

Kvinden var i september sidste år blevet voldtaget mindst otte gange af sin to år ældre storebror. Det medførte, at hun blev gravid. Seks måneder senere valgte hun så at få en abort med hjælp fra sin mor.

Dommeren ligeglad

Lovgivningen i Indonesien er ellers sådan skruet sammen, at en kvinde godt må få en abort i op til seks uger inde i graviditeten, hvis hun har været udsat for livstruende omstændigheder som eksempelvis voldtægt. Derudover skal hun gennem flere samtaler med professionelle, der til sidste kan stå inde for indgrebet.

I retten valgte dommeren dog at lægge vægt på, at kvinden netop fik foretaget sin abort for sent, og derfor blev hun kendt skyldig.

- Pigen blev sigtet under børnebeskyttelsesloven, fordi hun fik en abort, siger rettens talsmand Listyo Arif Budiman, ifølge The Guardian.

Myndighederne kom på sporet af sagen, da de i maj fandt et hovedløst foster i en palmeolieplantage nær landsbyen Palau i Jambi-provinsen. Søskendeparret blev derefter anholdt i juni, hvor også moren blev sigtet i sagen.

Kvindens 17-årige storebror blev af retten dømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb på en mindreårig.

Sundhedsorganisationer bekymret

De strenge abortregler i det muslimske land er i årevis blevet heftigt kritiseret af en række globale sunhedsorganisationer. De mener, at abortlovgivningen i Indonesien begrænser kvinders ret til at genoprette deres helbred, når de får foretaget farlige aborter på ulovlige klinikker.

I en rapport fra 2013 af WHO (Verdens Sundhedsorganisation red.) anslås det, at mellem 30 og 50 procent af alle kvinder i Indonesien dør, efter de har fået en abort.

Det er dog ikke kun kvinder, der bliver udsat for voldtægt i Indonesien. I en FN-rapport fra 2014 viser tal fra Bangladesh, Kina og Indonesien, at cirka to procent af mændene har voldtaget en anden mand. Tallet er endnu højere for Sri Lanka og Cambodja.

I Papua Ny Guinea svarer otte procent af mændene, at de har voldtaget en anden mand.

