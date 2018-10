Ung kvinde dømt: Kørte 188 gange med toget uden billet

DSB kræver en erstatning på næsten 150.000 kroner for de mange ubetalte ture

Igen og igen satte en 24-årig kvinde sig på S- og reginaltog uden gyldig billet.

Faktisk gentog den unge kvinde miseren så mange gange, at DSB's kontrollører hele 188 gange kunne udstede en bøde.

Nu er kvinden ved Retten i Helsingør blevet idømt 30 dages betinget fængsel for de utallige ulovlige togture, der er foretaget over en periode på fire år.

Det skriver sn.dk.

Ved retten erkendte hun sig skyldig i tiltalen og forklarede, at hun ikke havde nogen penge og derfor steg på togene uden at købe en billet.

Her kom det også frem, at kvinden følte sig forfulgt og bare gerne ville væk.

I forbindelse med sagen har DSB regnet sig frem til, at kvinden skylder dem 149.300 kroner for det tab de har lidt, mens kvinden benyttede sig af den offentlige transport uden at betale.

Ved Retten i Helsingør henviste dommeren dog erstatningskravet mod den unge kvinde til et civilt søgsmål.

I strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på de mange gange, som kvinden havde kørt uden billet. Derudover lagde dommeren vægt på, at kvinden ikke tidligere var straffet og på hendes personlige, sociale og økonomiske forhold.

Straffen blev derfor også betinget, og kvinden kan dermed undgå de 30 dage bag tremmer, hvis hun blandt andet går med til psykiatrisk eller psykologisk behandling.