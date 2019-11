Ung kvinde fundet død ved Malmø Arena

En kvinde på omkring 25 år er fundet død i en bil i Malmø-bydelen Hyllie tæt på Malmø Arena. Svensk politi efterforsker sagen som et drab

En kvinde blev torsdag aften fundet død i en bil på en parkeringsplads foran storcenteret Emporia tæt på Malmø Arena.

Det oplyser svenske politi i en meddelelse til pressen klokken 03.19 i nat.

Ifølge politiet fik de anmeldelsen klokken 21.

- Vi undersøgte stedet og fandt ud af, at kvinden var død. Omstændighederne gør, at vi nu efterforsker sagen som et drab.

Derfor har svensk politi fortsat afspærret området, mens de undersøger sagen nærmere.

- Parkeringspladsen ligger ved storcenteret Emporia og Malmø Arena, så der har været relativt meget liv i går aftes, siger pressetalsmand Thomas Söderberg til Aftonbladet.

Han fortæller samtidig, at politiet ikke kan oplyse, hvor længe bilen har stået der, og hvor længe kvinde har ligget der.

Ingen er anholdt eller mistænkt på nuværende tidspunkt.

De pårørende er underrettet.