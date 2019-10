Ung kvinde gik amok på ambulanceredder

Da en ambulanceredder søndag morgen skulle hjælpe en 28-årig kvinde, blev han overfaldet - af selvsamme kvinde.

Kvinden blev holdt tilbage på stedet, indtil politiet ankom og overtog sagen. Ifølge Københavns Vestegns Politi var hun så voldsom, da de ankom, at hun blev taget med på stationen.

- Vi fik anmeldelsen klokken 05.01, der drejede sig om en 28-årig kvinde, som var gået amok. Hun var ret voldsom, da patruljen ankom til akutmodtagelsen.

- Hun blev taget med på baggrund af hendes voldsomme reaktion. Hun er sigtet og afhørt i forbindelse med vold, hvor hun skulle have sparket redderen over benet, siger vagtchef Peter Grønbek til Ekstra Bladet.

Stor alvor

Region Hovedstadens Akutberedskab fortæller, at tilfældet ikke står alene, skriver Beredskabsinfo.

'Denne sag står desværre ikke alene, det sker alt for ofte at vores mandskab er udsat for vold eller trusler herom. Akutberedskabet ser med stor alvor på dette, hvorfor alle sager også meldes øjeblikkeligt til politiet'.

'Vi er til for at hjælpe, for at være din tryghed, når du er akut syg – pas på os, så vi kan blive ved med at passe på dig', siger en talsperson Region Hovedstadens Akutberedskab.