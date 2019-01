Ung kvinde i kritisk tilstand efter trafikulykke

En yngre kvinde er i kritisk tilstand, efter at hun sent om eftermiddagen mandag blev påkørt af en bil på Jagtvej på Nørrebro i København.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

- Vi har afhørt en del vidner, som overværede ulykken. De fortæller, at kvinden kommer kørende ad Jagtvej. Da hun forsøger at krydse vejbanen et sted, hvor man ikke umiddelbart kan gøre det, bliver hun påkørt af en bil, siger vagtchefen.

Kvinden, der er 28 år, er klokken et natten til tirsdag fortsat i kritisk tilstand.

Den 27-årige mand, der kørte bilen, er ikke kommet til skade.

En bilinspektør blev kort efter ulykken tilkaldt for at vurdere bilens hastighed, men yderligere oplysninger kan politiet ikke give på nuværende tidspunkt.