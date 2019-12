Ung kvinde krænket: Mand onanerede i tog

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver i deres døgnrapport, hvordan en ung kvinde er blevet krænket i et tog.

Det udspandt sig på følgende måde:

Den unge kvinde tog toget fra Køge Station mod Faxe Ladeplads mandag klokken 18.58.

Kort efter kom en mand ind i samme tog, satte sig over for hende og begyndte kort efter at onanere. Han stod af på Faxe Syd Station og tog bus 630R mod Næstved. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har set manden.

Han beskrives som 30-35 år, cirka 170-175 centimeter høj og med et udenlandsk udseende. Han havde sort, kort hår, og var iført hvide arbejdsbukser og sort overtøj.

Politiet hører gerne fra vidner eller andre, der kan hjælpe med opklaring i sagen