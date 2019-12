Ung kvinde kvalt og proppet i kuffert

Liget af Mine O. er blevet fundet begravet i en skov i Duisburg, Tyskland.

26-årige Mine O. har været meldt savnet i tre måneder, men det skulle vise sig, at årsagen til hendes forsvunden kunne findes blandt hendes nærmeste.

Torsdag eftermiddag blev hendes egen 28-årige ægtemand arresteret i sagen, og ifølge tyske Bild tilstod han at have dræbt hende. Det skulle han have gjort få timer efter, han var blevet anholdt.

Han har kvalt Mine O. og gemt hende i en kuffert, siger han. En uge efter drabet begravede han liget.

Under forhøret skulle han have røbet det sted, han havde gravet hende ned, hvorfor politiet kunne grave det lig op, de stærkt formoder er hende.

Omkring klokken 20 torsdag aften havde politi og brandfolk fundet liget.

Afgørende spor

Politiet fik en mistanke om, at den 28-årige ægtemand spillede en rolle i sagen, da de eftersøgte hans hjem og fandt spor i hans garage. Det førte dem til Mine O.'s tøj, id-kort og mobiltelefon.

Politiet teori er derfor, at ægtemanden har gemt liget af Mine O. i sin garage og skjult hende der, indtil han i en bil kørte liget ud i skoven og begravede det.

Ægtemanden har tidligere fortalt, at Mine O. havde overnattet hos en veninde den weekend, hun forsvandt.

- Hun brugte makeup som normalt og forlod derefter huset. Hun havde sin mobiltelefon, penge og nøgler med sig, sagde han dengang.

Mandag skulle han være blevet bekymret, da hun ikke var kommet hjem, og det var hende, der skulle have afleveret deres femårige søn i børnehaven den morgen. Hun har været meldt savnet siden 7. september..

Men nu er han altså hovedmistænkt for at have dræbt hende.