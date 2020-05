Ung kvinde savnes fortsat - politiet frygter ulykke

Østjyllands Politi iværksatte lørdag en storstilet eftersøgning af den forsvundne 32-årige ukrainer Iuliia Tytarchuk. Den fortsætter søndag, hvor fokus er rettet mod området nær Gudenåen i Randers.

Politiet frygter en ulykke.

Det skriver TV2 Østjylland.

- På grund af omstændighederne for kvindens forsvinden, er vi bekymrede for, at der er sket en ulykke. Men det ved vi ikke, om der er på nuværende tidspunkt, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Flemming Lau, søndag til TV2 Østjylland.

Iuliia Tytarchuk gik fra sit hjem i Randers fredag aften ved 18-tiden, og siden har hendes mand så bedt politiet om hjælp til at finde hende.

- Hun gik fra hjemmet i nedtrykt tilstand og tog mod Aarhus, men er formentlig tilbage i Randers igen. Hun købte i hvert fald en togbillet til Randers igen i går aftes, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi, Lars Bisgaard lørdag til TV2 Østjylland.

I første omgang ledte politiet efter kvinden i både Randers og Aarhus, men lørdag eftermiddag blev eftersøgningen intensiveret i et område nær Randers Naturcenter og Gudenåen.

Der blev søgt med både betjente, hunde, både og helikopter.

Jagten blev indstillet kl. 17.30, men det er altså planen, at den genoptages her til morgen.

- Vores efterforskere genoptager efterforskningen ved først at kigge forskellige overvågningsvideoer igennem, og ud fra dem og hvad vi ellers ved, afgøres det, hvordan vi fortsætter, siger Flemming Lau til TV2 Østjylland.

Politiets bedste bud er fortsat at lede i og ved Gudenåen, men i princippet kan alle steder være relevante, lyder det fra vagtchefen. Der er nemlig ikke mange spor at gå efter.

- Folk må gerne være opmærksomme og kigge efter kvinden. Al den hjælp, vi kan få, er værdsat, siger Flemming Lau.

Iuliia Tytarchuk beskrives som almindelig af bygning, 165 cm høj og er formentlig iført sorte bukser og sort jakke.

Har man oplysninger om kvindens forsvinden, kan politiet kontaktes på tlf. 114.