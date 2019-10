Ung kvinde stoppet på gaden: Voldtaget af falsk narko-betjent

26-årig tvang sig ifølge tiltalen ind i offerets lejlighed under påskud om, at han skulle ransage efter narko

En ung kvinde blev offer for en udspekuleret voldtægt i sin lejlighed i Københavns indre by, da en falsk betjent fra narkopolitiet stoppede hende med et påskud om, at politiet havde skygget hende på mistanke om narkohandel.

Manden visiterede hende og kiggede i hendes taske og ’fandt’ en pose, som han påstod var narkotika.

’Nu skal din lejlighed ransages og du skal med på stationen, lød beskeden fra ’narkobetjenten’. Kvinden troede på ’betjenten’ og låste ham ind i sin lejlighed, hvor han imidlertid voldtog hende.

’Tag tøjet af’

Han bildte hende ind, at hun kunne undgå at komme med på stationen, og at han ville hjælpe hende med ’narkotika-sagen’, hvis hun tog tøjet af. Hun adlød, hvorefter han holdt kvinden fast og gennemførte voldtægten, mens hun forsøgte at vride sig fri og råbte ’nej’.

Københavns politi mener, at den falske betjent er identisk med en 26-årig mand, der er dansk statsborger af udenlandsk herkomst. Han er nu tiltalt for voldtægt og for at have udgivet sig for at være politiet. Han nægter sig skyldig.

Voldtægten skete om natten 4. maj mellem 01.00 og 03.30, efter at den falske betjent havde passet kvinden op i Borgergade ud for Hotel Wakeup. Efter visitationen på gaden tog han med kvinden hjem, hvor han inden voldtægten også ransagede hendes lejlighed.

Ifølge tiltalen lagde han sig oven på kvinden og holdt hende fast, mens han tiltvang sig samleje og oralsex.

Ringede igen og igen

Kvinden anmeldte voldtægten straks efter, og det lykkedes politiet senere at identificere den 26-årige via teleoplysninger, fordi han i ugerne efter voldtægten ringede 17 gange til kvinden og udgav sig for at være fra politiet.

Han ville tale med hende om ’narkosagen’ og sagde blandt andet, at han havde yderligere spørgsmål til narkosagen fra 4. maj, og at hun skulle tage det seriøst.

Kvinden blev ringet op om aftenen og natten, og politiet havde sat sporing på telefonen. 9. juni kl. 03.14 ringede den falske betjent for sidste gang, og sagde, at det var vigtigt at han skulle mødes med hende, og at det skulle være på Nørreport Station.

Han blev anholdt den 25. juni og dagen efter varetægtsfængslet i Københavns dommervagt. Han er stadig varetægtsarrestant. Sagen kommer for Københavns Byret senere på året.