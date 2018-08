Ung kvinde stukket af sin søster

Ved du noget? Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Søndag eftermiddag er en 20-årig kvinde blevet stukket i skulderen med en kniv af sin 33-årige søster.

Overfaldet skete på Nederste Torpenvej i Humlebæk. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Martin Bakke til Ekstra Bladet.

- Der har her til eftermiddag været et mindre knivstikkeri i Humlebæk. En 20-årig kvinde er blevet stukket i skulderen af sin 33-årige søster. Skrammerne er overfladiske, og den forurettede er nu på vej til hospitalet i Hillerød for behandling, men er uden for livsfare, siger vagtchef Martin Bakke og fortsætter:

- Vores indsatsleder er netop nu tilstede med hundepatrulje for at efterforske sagen.

Begge kvinder er af dansk oprindelse.