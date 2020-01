Ung kvinde svarer på sit forbryderfoto: 'Det er ikke min gode vinkel'

Da politiet i Newcastle i Australien efterlyste den 23-årige kvinde, Tiffany-Anne Brislane, lagde de det, de betegnede som det nyeste billede af hende, ud på Facebook.

Tiffany-Anne Brislane var efterlyst for forskellige tyveri-forhold, og derfor brugte politiet det sociale medie til at få borgere i Newcastle til at hjælpe med at opstøve hende, så hun kunne blive arresteret.

Billedet var ifølge Daily Mail Australia og Perth Now fra 2015, hvor den efterlyste unge australier, der er mor til to, har håret sat op i en lidt rodet knold og et lettere forvirret ansigtsudtryk.

Stik imod politiets forventning var den efterlyste kvinde selv blandt de første til at reagere på deres opslag. Hun var nemlig ikke helt tilfreds med ordensmagtens valg af billede.

'Elsker billedet, der er taget for jeg ved ikke hvor mange år siden. Skru ned for kommentarerne, folkens, jeg ser ikke sådan ud hver dag. Lad os bare sige, at det ikke var en god vinkel', skrev Tiffany-Anne Brislane.

Foto: Facebook/Newcastle City Police District

Newcastle City Police var hurtige til at opdage den 23-åriges svar, og svarede hende også tilbage: 'Måske på tide at du kommer ned på politistation, før vi finder dig'.

Det gav Tiffany-Anne Brislane dem overraskende nok ret i, da hun svarede igen med en smilende emoji: 'Tak for jeres råd, vi ses tidligt mandag morgen sammen med min advokat. Tak, gutter'.