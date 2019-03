Ung kvinde voldtaget i grønt område

En mand fra Bornholm er blevet anholdt under mistanke for at have begået en voldtægt mod en ung kvinde tidligt lørdag morgen.

Den unge kvinde har anmeldt, at voldtægten er sket klokken fem om morgenen ved Stenbanen i Rønne.

- Det er et grønt område, der hører til nogle lave bebyggelser med ungdomsboliger og boliger til folk med handicap, fortæller Mikael Schollert, der er presseansvarlig ved Bornholms Politi.

Efter at have meldt voldtægten til politiet, er den unge kvinde blevet undersøgt af en retsmediciner med henblik på at sikre spor.

Fundet med hund

Bornholms Politi har anholdt en formodet gerningsmand, der bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag eftermiddag.

Manden blev anholdt efter blot en halv time.

- Han bliver anholdt relativt tæt på gerningsstedet, og han bliver anholdt, fordi en hund går spor efter ham, siger Mikael Schollert.

Politiet formoder ikke, at gerningsmanden og offeret kendte hinanden på forhånd.

Hvordan voldtægten er foregået, vil Bornholm Politi ikke komme ind på.

- Jeg kan ikke sige mere end, at det er en anmeldelse om voldtægt, og vi undersøger, hvad der taler for, og hvad der taler imod, lyder det fra Mikael Schollert.

- Han bliver fremstillet for lukkede døre, og derfor kan jeg ikke give dig ret meget mere, end hvad der står i pressemeddelelsen.

Politiet hører meget gerne fra vidner eller folk, der kan vide noget på telefon 114.