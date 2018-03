Ung mand alvorligt såret efter knivstik i ansigtet

Kort før klokken 23 lørdag aften blev tre unge mænd stukket ned med kniv i bydelen Majorna i Gøteborg.

En af mændene er alvorligt såret.

Et af ofrene for overfaldet blev stukket i ryggen. De to andre blev stukket i ansigtet. Det er en af mændene, der blev stukket i ansigtet, der er alvorligt kvæstet, siger Johan Ljung, vagtchef ved politiet i region vest.

Alle tre mænd er bragt til sygehuset med ambulance.

Omstændighederne omkring knivstikkeriet er stadig uklare. Samtlige involverede skulle være unge mænd i 20-års-alderen.

Ved midnatstid har politiet i Gøteborg fortsat ikke foretaget nogen anholdelser.

- Der er en rodet mængde oplysninger, som vi skal fortolke, inden vi ved, hvad der er sket. Måske har det forbindelse med et røveri, siger Johan Ljung.