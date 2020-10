Ung mand alvorligt såret ved synagoge

En 26-årig mand er søndag blevet alvorligt såret, da han blev angrebet udenfor en synagoge i den nordtyske by Hamburg.

Det oplyser politiet i Hamburg, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

En 29-årig mand er blevet anholdt, efter at han slog den 26-årige i hovedet med en stump genstand, oplyser politiet.

Unavngivne kilder med kendskab til efterforskningen siger til dpa, at gerningsmanden var iført camouflagetøj.

Han skal desuden have haft et stykke papir med et hagekors i sin lomme og have brugte en skovl som angrebsvåben, oplyser kilderne.

Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung var manden, der blev angrebet, en jødisk studerende. Han ventes ifølge politiet at overleve angrebet.

Politiet, der var til stede på gerningsstedet som en del af den normale sikkerhed omkring synagogen, anholdt den formodede gerningsmand på stedet.

Motivet for angrebet er endnu ukendt, oplyser en talsperson for politiet i Hamburg. Det er således uklart, om der kan ligge et antisemitisk motiv bag.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, har søndag fordømt angrebet i Hamburg, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udenrigsministeren stempler allerede nu angrebet som antisemitisk.

- Dette er ikke en isolere hændelse, dette er modbydelig antisemitisme, som vi alle må tage afstand fra, skriver Heiko Maas på Twitter.

Søndagens angreb er sket, knap et år efter at en gerningsmand angreb en synagoge i den østtyske by Halle.

Dengang blev en synagoge angrebet af en gerningsmand, der havde højreekstremistiske og antisemitiske motiver. To personer blev dræbt.