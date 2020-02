Ung mand anholdt for bandeleders fangeflugt

Endnu et ungt menneske kræves fængslet for sin formodede rolle i planlægningen og udførelsen af NNV-bandelederen Hemin Dilshad Salehs flugt fra psykiatrihospitalet i Slagelse 19. november sidste år.

Her lykkedes det en besøgende at smugle to pistoler ind på afdelingen ved at gemme dem i en kage. De truede sig derefter ud i friheden ved at tvinge to sygeplejersker til at låse dem ud.

Den 23-årige mand blev anholdt uden dramatik i København tirsdag kort efter klokken 13.30, oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Næstved onsdag klokken 10.30.

Hemin Dilshad Saleh var varetægtsfængslet i surrogat på den retspsykiatriske afdeling i Slagelse. Politifoto

- Vi kender forholdsvis præcist den pågældendes rolle under befrielsen af den indsatte bandeleder på psykiatrihospitalet, siger politiinspektør Kim Kliver, der tilføjer:

- Det er meget tilfredsstillende, at der er foretaget anholdelse af yderligere en deltager fra befrielsesaktionen ved psykiatrihospitalet, og at politiet med anholdelsen i går, har identificeret og anholdt fem aktive deltagere fra befrielsesaktionen.

