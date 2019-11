Ung mand anholdt for voldtægt

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en kvinde i Aalborg lørdag morgen.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Vi har stort set lige anholdt ham, og han er ikke blevet afhørt endnu. Men han vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, siger politiets vagtchef Torben Larsen.

Lørdag morgen blev et større område afspærret ved Vesterå fra tidlig morgen til omkring middag i forbindelse med efterforskningen. Der blev også brugt politihunde til at afsøge området.

Politiet opfordrede efterfølgende manden til at melde sig selv, da de havde videoovervågning fra området, hvor man kunne se den mistænkte.

Byområde afspærret: Undersøgte voldtægt