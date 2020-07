Ung mand død af medicinforgiftning

I første omgang kunne Fyns Politi ikke udelukke, at der var sket en forbrydelse - et drab - da en 28-årig mand mandag eftermiddag blev fundet død på en adresse i Nyborg.

Sagen blev derfor efterforsket som et såkaldt mistænkeligt dødsfald.

Dødfunden ung mand skal obduceres

Tirsdag har en obduktion kastet lys over sagen.

- Retsmedicinerne er nået til den konklusion, at dødsårsagen er medicinforgiftning, fortæller efterforskningsleder Jack Liedecke.

Det var klokken 15.35, at Fyns Politi modtog en anmeldelse om en død mand på Johs. Høirupsvej i Nyborg.

Da man var i tvivl om, hvorvidt der kunne være tale om en forbrydelse, blev sagen efterforsket på samme måde, som var det en drabssag.

Det gør politiet rutinemæssigt i den type sager, blandt andet for at sikre de eventuelle spor, der måtte befinde sig på stedet, og som risikerede ellers at gå tabt.